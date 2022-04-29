Москва, 29 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Природный газ является одним из основных ресурсов обеспечения функционирования экономики, поэтому страна должна обеспечивать спрос на него на постоянной основе, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Польша, отказавшаяся оплачивать российский газ в рублях, вынуждена или расходовать сформированные ранее запасы топлива, или искать других поставщиков, в том числе посредников.

Неудивительно, что при наличии такой возможности страна использует второй вариант, осуществляя реверс газа из других стран ЕС, что не запрещено, но является более затратным.

Подобные действия являются логичными в ответ на любые ограничения, которые вынуждают государства и компании искать варианты решения проблемы.

В любом случае, для России это не является негативным моментом, ведь весь объём природного газа, который поступает в ту же Польшу через посредников, оплачивается в российских рублях», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша продолжает покупать российский газ, но только через Германию, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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