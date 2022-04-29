Штат Калифорния, США, , 15:02 — REGNUM Пол Толлетт, соучредитель фестиваля Coachella, высказался об отказе рэпера Канье Уэста (Йе) от участия в мероприятии. Об этом 29 апреля пишет Billboard.

Канье Уэст David Shankbone

Толлетт заявил, что, несмотря на отказ Уэста, всё ещё состоит с ним в хороших отношениях. «Я общался с ним в Zoom за пару дней до этого, и я думаю, что это было хорошее решение для него», — рассказал соучредитель фестиваля.

ИА REGNUM напоминает, что 4 апреля 2022 года западные СМИ сообщили об отказе Канье Уэста от участия в Coachella. Вместо выступления артист решил «получить помощь» после того, как в соцсетях обвинил свою бывшую жену в плохом воспитании детей, а также угрожал её новому возлюбленному.

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