Кострома, , 15:42 — REGNUM Индекс промышленного производства в январе–марте 2022 года в Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 96,4%, то есть снизился на 3,6%. Об этом сообщает «Костромастат».

Полотенце, произведённое на Большой костромской льняной мануфактуре — старейшем текстильном предприятии области департамент экономического развития Костромской области

Наибольшее снижение показали предприятия, выпускающие постельное бельё – на 66%, молоко и обувь — на 34%, фанеру – на 25%, минеральную и питьевую воду – на 18,4%. Также на 13,6% упали объёмы выпуска одежды и на 9,6% — мяса.

Этот же период оказался успешным для производителей дверей и комплектующих к ним (выпущено на 52% больше продукции, чем в 1 квартале 2020 года), крипича (50%), гальки и гравия, пива (33%). В 4 раза – до 9 млн штук выросли объёмы выпуска спецодежды, в 2,2 раза – сладкого, на 30% — объёмы производства тканей. Заводы, выпускающие автокраны и электроды увеличили активность на 18% и 16% соответственно. Статистика по производству украшений приведена в деньгах. За январь–март 2022 года заводы отгрузили украшений на 20,4 млрд рублей, что она 21% больше, чем в 2021 году.

Интересно, что объём отгруженных промышленных товаров в действующих ценах за первый квартал 2022 года составил 61,5 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом 2021 года показатель увеличился на 20,4%.

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