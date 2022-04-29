Москва, , 15:02 — REGNUM Жители РФ попадают в порочный круг: платежи по кредиту снижают реальные располагаемые денежные доходы, а низкие доходы приводят к закредитованности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявила доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проблема падения реальных располагаемых доходов жителей РФ усугубляется сигналами о росте закредитованности населения, которое попадает в порочный круг: платежи по кредиту снижают реальные располагаемые денежные доходы, низкие доходы приводят к закредитованности. Весьма вероятна реализация L-модели падения доходов: спад (2022)-дно-дно, – сказала Демидова. — Что могут сделать власти? Предоставить меры государственной поддержки: повышение заработной платы в бюджетной сфере (а это 15-16 млн работников, формирующих спрос), индексация пенсий и пособий (возможно несколько раз в год), новые выплаты в пользу слабозащищенных категорий населения, в первую очередь семьям с детьми (могут быть привязаны к уровню обеспеченности)».

Однако, как подчеркнула экономист, за государственной финансовой поддержкой последует ответный рост потребительских цен.

«Как крайняя мера со стороны правительства может быть введено регулирование (замораживание) цен, — сказала Демидова. — Основной риск сегодняшней ситуации связан с тем, что при снижении платежеспособного спроса формируется и дефицит предложения: складские запасы заканчиваются, а импорт ограничен или заблокирован. Как следствие, на шок предложения может наложиться шок спроса, а это приведет к глубоким трансформациям условий жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демидова рассказала, как будут снижаться реальные доходы жителей РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете рассказали, как упадут доходы жителей РФ в 2022 году