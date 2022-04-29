Москва, 29 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Жители РФ попадают в порочный круг: платежи по кредиту снижают реальные располагаемые денежные доходы, а низкие доходы приводят к закредитованности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявила доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Проблема падения реальных располагаемых доходов жителей РФ усугубляется сигналами о росте закредитованности населения, которое попадает в порочный круг: платежи по кредиту снижают реальные располагаемые денежные доходы, низкие доходы приводят к закредитованности. Весьма вероятна реализация L-модели падения доходов: спад (2022)-дно-дно, – сказала Демидова. — Что могут сделать власти? Предоставить меры государственной поддержки: повышение заработной платы в бюджетной сфере (а это 15-16 млн работников, формирующих спрос), индексация пенсий и пособий (возможно несколько раз в год), новые выплаты в пользу слабозащищенных категорий населения, в первую очередь семьям с детьми (могут быть привязаны к уровню обеспеченности)».

Однако, как подчеркнула экономист, за государственной финансовой поддержкой последует ответный рост потребительских цен.

«Как крайняя мера со стороны правительства может быть введено регулирование (замораживание) цен, — сказала Демидова. — Основной риск сегодняшней ситуации связан с тем, что при снижении платежеспособного спроса формируется и дефицит предложения: складские запасы заканчиваются, а импорт ограничен или заблокирован. Как следствие, на шок предложения может наложиться шок спроса, а это приведет к глубоким трансформациям условий жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демидова рассказала, как будут снижаться реальные доходы жителей РФ.