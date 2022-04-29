Сеул, , 15:02 — REGNUM В повестку предстоящей встречи глав Южной Кореи и США войдёт широкий спектр вопросов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление кандидата на пост министра иностранных дел Пак Чина.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе встречи с журналистами он отметил, что в настоящее время детали повестки находятся на стадии проработки.

Пак Чин отметил, что, по его мнению, лидеры двух стран обсудят сохранение стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, вопросы экономики и двустороннего сотрудничества на мировой арене.

Кандидат на пост главы МИД Южной Кореи также прокомментировал сообщения японских СМИ о том, что Джо Байден решил посетить сначала Южную Корею, чтобы потребовать от Сеула нормализации отношений с Токио.

Он сообщил, что Сеул и Токио являются для Вашингтона одинаково важными союзниками, а предстоящий саммит станет хорошим поводом для подтверждения обещаний США по обеспечению безопасности в Азии.

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