Саратов, 29 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 29 апреля всего провели 3 911 473 исследования на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 634 480 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За время пандемии в Саратовской области зарегистрировано 248 808 случаев заражения коронавирусом, из них 152 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 388,1 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 6,28 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,06%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 498 пациентов, на амбулаторном — 1834.

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