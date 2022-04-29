Бухарест, , 15:00 — REGNUM Сотрудники Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA) задержали главу администрации одного из районов столицы страны Бухареста по подозрению в отмывании денег и присвоении государственных средств. Об этом 29 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Арест ThePixelman

Согласно официальной информации, обвинения Кристиану Попеску-Пьедоне были предъявлены в бухарестском аэропорту Отопени, откуда он пытался с семьей вылететь за рубеж. В настоящее время он помещен под стражу.

Первое судебное слушание по данному делу пройдет в Бухаресте 3 мая.

Если вина К. Попеску-Пьедоне будет полностью доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.