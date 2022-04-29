Донецк, , 15:00 — REGNUM Кировский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 29 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе нет смысла восстанавливать, на его месте может появиться парк в память о погибших.