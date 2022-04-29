Москва, , 15:00 — REGNUM Реальные располагаемые доходы жителей РФ в 2022 году упадут на 5-10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявила доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«После локдаунов 2020 года в 2021 году экономика оживилась, и реальные располагаемые доходы населения выросли на 3,1%. Сопоставимый рост наблюдался только в 2013 году, тогда доходы населения выросли на 4%. В 2022 году можно ожидать дальнейшего снижения реальных располагаемых денежных доходов до 5-10%, – сказала Демидова. — Первый фактор снижения – инфляционный. Прогнозируется, что к концу 2022 года цены в РФ вырастут на 21%. Второй фактор – рост явной и скрытой безработицы (неполная занятость, вынужденные отпуска), при которых сокращаются трудовые доходы граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин заявил, что реальные располагаемые доходы в России будут падать не только до конца 2022 года, но и в дальнейшем.