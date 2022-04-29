Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Ростовской области не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 29 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Случаев выявления заболевания холерой на территории Ростовской области нет. Проводится работа по обследованию всех въезжающих из Донбасса и Украины», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что дополнительные профилактические меры против распространения холеры анонсированы Роспотребнадзором. В постановлении главы ведомства Анны Поповой сказано, что руководству регионов рекомендуется «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».