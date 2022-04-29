Курган, 29 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 29 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано три человека, выписаны по выздоровлению 82 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 47 заражённых коронавирусом курганцев. Это на три человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 29 апреля выявлено 103 719 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 395 человек, скончались 1415 пациентов.