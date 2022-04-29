Москва, , 14:57 — REGNUM После отказа оплаты в рублях за российский газ, Польша продолжает его покупать, но теперь из Германии. Что и следовало ожидать, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газопровод Gazprom.ru

«С одной стороны, Евросоюз призывает газовые компании и страны не производить оплату в рублях, оперируя тем, что это будет нарушением санкций, ставит под угрозу единство блока и является финансированием экономики России.

С другой стороны, на российский газ приходится около 40% общего потребления в Европе (Польша потребляет 50% газа из РФ), и заменить его поставки в полном объеме в ближайшие 3-5 лет нечем.

Поэтому ситуация непростая: вроде Европа и от поставок российских энергоресурсов отказаться хочется, и себя под удар ставить не хотят. В итоге ЕС приходится пользоваться экономически невыгодными схемами, такими как закупки газа через «обходные» страны, готовые платить по российской схеме, например, через Венгрию или Германию.

Польша уже имеет долгосрочный контракт до 1 октября 2022 года и не планирует его продлевать. Вместо этого она планирует построить плавучий терминал по приёму СПГ к 2025 году.

В Польше также есть заполненные на 85% хранилища газа. Но зима ещё нескоро, и, если страны ЕС хотят провести её в тепле, необходимо закачивать нужные объемы прямо сейчас. За месяц-два эту проблему не решишь, поэтому Польша продолжает покупать российский газ через Германию.

Однако Газпром предупредил, что будет пресекать поставки газа в третьи страны через транзит, что увеличивает вероятность сокращения экспорта газа в Европу. Конечно, потеря европейского рынка для России и Газпрома в частности в долгосрочной перспективе будет огромной финансовой потерей.

Как вариант, Россия может продавать больше Китаю и Индии, но следует держать в уме, что это триллионы рублей новых инвестиционных расходов и огромные дисконты в плане стоимости продаваемого газа.

Что касается Европы, то полный отказ от российского газа обратится экономическим шоком для них, поэтому некоторые из крупнейших энергетических компаний Европы готовятся платить за голубое топливо в рублях, ибо выхода нет, а газ в Европе уже подорожал на 21%.

Посмотрим, что в итоге победит — непонятные принципы или экономическая целесообразность и кошелёк», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша продолжает его покупать, но теперь из Германии, реверсом по газопроводу «Ямал-Европа». По данным Газпрома, в сутки объём этих реверсных поставок достигает порядка 30 млн кубометров.

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