Москва, 29 апреля 2022, 14:54 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах Соединенных Штатов и Польши по размещению «миротворцев» на западе Украины основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников. Об этом 29 апреля сообщило пресс-бюро СВР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине.
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