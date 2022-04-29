Москва, , 14:54 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах Соединенных Штатов и Польши по размещению «миротворцев» на западе Украины основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников. Об этом 29 апреля сообщило пресс-бюро СВР.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине.

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