Владикавказ, 29 апреля 2022, 14:53 — REGNUM В Северной Осетии организована проверка прокуратуры по факту подтопления улиц города Владикавказа после сильного ливня. Предстоит установить виновных в ненадлежащем состоянии ливневой канализации, сообщили 29 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей 27 апреля оказались затопленными улица Маркова, проспект Мира и еще несколько участков в городе Владикавказе.
Мэр города поручил в срочном порядке изыскать средства, «чтобы раз и навсегда закрыть вопрос ливневок». Он также пообещал принять меры к тем, чья «безответственная работа привела к очередным подтоплениям».