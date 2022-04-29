Владикавказ, 29 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии организована проверка прокуратуры по факту подтопления улиц города Владикавказа после сильного ливня. Предстоит установить виновных в ненадлежащем состоянии ливневой канализации, сообщили 29 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

chiz50 Ливень

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей 27 апреля оказались затопленными улица Маркова, проспект Мира и еще несколько участков в городе Владикавказе.

«Дождевая канализация на пересечении улиц Джанаева и Маркова работает исправно, засора здесь нет. Подтопления возникают из-за нехватки объема, ливневка не справляется с количеством осадков», − рассказал руководитель МУП «Владсток» Сергей Доев в ходе экстренного заседания, которое провел глава администрации столицы РСО-Алании Вячеслав Мильдзихов.

Мэр города поручил в срочном порядке изыскать средства, «чтобы раз и навсегда закрыть вопрос ливневок». Он также пообещал принять меры к тем, чья «безответственная работа привела к очередным подтоплениям».