Москва, , 14:53 — REGNUM Оборудовать железнодорожные переезды информационными табло об их открытии и закрытии и интегрировать эти данные с интернет-сервисами предложила депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Железнодорожный переезд

«Полагаю, что обустройство безопасных железнодорожных переездов, в том числе путём строительства путепроводов — задача общая, а не только зона ответственности региональных властей, и в ней должны быть заинтересованы все стороны, включая федеральную власть и ОАО «РЖД», так как строительство путепровода повысит скорость и безопасность движения на железнодорожном переезде, исключит возможность столкновения автотранспорта с подвижным составом и тем самым позволит сохранить не одну человеческую жизнь», — отметила Школкина.

Парламентарий предложила временную меру для разгрузки переездов.

«В качестве временной меры я бы предложила установить электронные информационные табло в зоне подъезда к таким железнодорожным переездам, на которых указывалось бы время до закрытия и открытия переезда и интегрировать эту информацию в интернет», — сказала депутат Госдумы.

Школкина в ходе встречи с руководством «РЖД» обратила внимание на то, что в настоящее время в России немало муниципальных городов, где железная дорога фактически разделяет город на две части, создавая значительные неудобства как для движения транспорта и пешеходов, так и для общего развития города. Ярким наглядным примером этому может служить город Узловая Тульской области. Люди порой часами стоят на переезде, чтобы попасть из одной части города в другую, там же стоят и машины «скорой помощи».