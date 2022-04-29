Тбилиси, 29 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Население Грузии, по данным на 1 января 2022 года, составило 3 688 600 человек, что на 1,1% меньше, чем в январе 2021 года. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Национальной службы статистики (Грузстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В ведомстве отметили, что в стране 48% мужчин и 52% — женщин. В возрасте до 30 лет мужчин больше, но в более старших возрастных группах ситуация меняется.

Сообщается, что продолжительность жизни у мужчин в Грузии в среднем составляет 67,5 лет, у женщин — 75,4 года. Средний возраст населения страны на отчётную дату составил 38 лет.

По данным Грузстата, количество эмигрантов, покинувших страну, выросло на 34,6% и составило 99 974. Приехавших иммигрантов стало меньше на 17,8% — 74 008.