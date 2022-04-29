Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса жители и гости Петербурга, игнорировавшие использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте, заплатили почти 17,7 млн рублей в виде штрафов. Об этом 29 апреля заявили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

После просьбы проверяющих надеть маску, большинство граждан это требование выполняет. Те, кто упорствует, подвергаются административному штрафу: его размер составляет 4000 рублей за первое нарушение, 5000 рублей — за повторное.

Как отмечает издание «КП — Петербург», в 2022 году в нарушении требований эпидобстановки уличили 743 человека.

Правительство города не планирует прекращать такие рейды. Вместе с тем, многие уже заметили, что в некоторых заведениях соблюдение масочного режима уже строго не контролируется.

Напомним, требования по обязательному использованию масок в общественных местах в Петербурге 30 апреля 2020 года. Нынешняя эпидобстановка не позволяет отменить это ограничение, оно продлено в Петербурге до 15 мая 2022 года.