Казань, , 14:54 — REGNUM В Татарии в этом году увеличилось количество пострадавших после укусов клещей. К врачам обратились более 150 человек, что в 4 раза больше прошлогоднего показателя, сообщает 29 апреля региональное управление Роспотребнадзора.

Клещи Rospotrebnadzor.ru

По данным ведомства, с начала эпидемиологического сезона-2022 в медицинские организации Татарии по поводу присасывания клещей обратились 152 человека, в том числе 52 ребенка, что в четыре раза выше аналогичного периода прошлого года и в два раза превышает среднемноголетний уровень. При этом случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, в республике не зарегистрировано.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в 2022 году сезон активности клещей начался 12 апреля. По клещевому вирусному энцефалиту эндемичными являются 30 административных территорий республики.

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