Элиста, , 14:50 — REGNUM В Калмыкии учёные отдела сохранения биологического разнообразия всероссийского НИИ охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») изучат среду обитания птиц семейства дрофиных. Возглавил орнитологическую экспедицию кандидат биологических наук Антон Иванов. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков 29 апреля.

Дрофы-красотки. Гера. 1899

«По поручению президента России Владимира Путина у нас будет создан Центр по разведению степной дрофы-красотки, занесённой в Красную книгу. В нашей республике на территории Сало-Манычской впадины обитают три вида семейства дрофиных. Необходимо сделать так, чтобы их популяция росла», — написал он в своём телеграм-канале.

По мнению учёных, в местных природных условиях можно сохранить ареал краснокнижной дрофы.