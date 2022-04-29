Москва, 29 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. С 6 мая авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные авиарейсы в Анталью и Стамбул. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе компании.

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Ежедневные полёты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 из московского аэропорта «Шереметьево». Отмечается, что билеты уже находятся в продаже. Их стоимость начинается от 16 400 рублей в одну сторону.

Кроме того, в мае «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы на Мальдивы.