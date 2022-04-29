Чебоксары, , 14:49 — REGNUM В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 29 апреля, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 78 602 случая заражения коронавирусом, в том числе 27 апреля лабораторно выявлено 43 носителя инфекции, 28 апреля – 41.

Количество вылечившихся от ковида достигло 72 396 человек, из них 28 апреля выздоровели 46 пациентов. Таким образом, доля вылечившихся составила 92,1%.

В то же время в ковид-госпитали 28 апреля направлены 42 больных. Отметим, что последние четверо суток госпитализируют от 42 до 52 больных COVID-19.

Новых жертв пандемии в Чувашии нет. Напомним, что всего умерли 4606 пациентов с коронавирусом.