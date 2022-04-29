Сеул, 29 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Сервис Netflix представил тизер корейской версии испанского сериала «Бумажный дом». Об этом 29 апреля пишет «Канобу».

Кадр из сериала «Бумажный дом» Бумажный дом

В ролике показана группа из семи человек в красных комбинезонах и масках, похожих на те, что были в оригинальном шоу, но с южнокорейским колоритом. Премьера сериала состоится 24 июня 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что корейская версия шоу называется Money Heist: Korea — Joint Economic Area («Бумажный дом: Корея — Объединенная экономическая зона»). В сериале сыграли Чон Джон-со, Ю Джи-тхэ, Пак Хэ-су и другие.