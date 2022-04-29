Сказываются антироссийские санкции: эксперт о спаде ВВП США
Москва, 29 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Спад ВВП США в 1Q оказался неожиданностью для рынка – консенсус-прогноз предполагал замедление роста экономики до 1,1% после роста на 6,9% в предыдущем квартале, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
«Это – первое снижение ВВП США после 2020 (тогда оно было связано с пандемическим кризисом). Вместе с тем, структура изменения ВВП говорит о том, что внутренний спрос, составляющий основу американской экономики, продолжил устойчивый рост.
Так, потребительские расходы, на которые приходится более 2/3 экономики США, выросли на 2,7%, а капвложения компаний – на 7,3%.
В 1Q в американской экономике было создано 1,7 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,6%, что близко к минимуму за 50 лет, ускорился рост потребления услуг по мере отмены антиковидных ограничений.
Существенный отрицательный вклад в динамику ВВП внесли сокращение госрасходов, товарно-материальных запасов и отрицательный чистый экспорт.
Так, экспорт в 1Q в реальном выражении сократился на 5,9% г/г, в то время как импорт увеличился на 17,7%, и отрицательный чистый экспорт «вычел» из роста ВВП 3,2 п. п. (максимальный отрицательный вклад с 2020 г.).
Сокращение запасов привело к отрицательному вкладу в динамику ВВП в размере 0,84 п. п., а снижение госрасходов – еще 0,48 п. п.
Экономика США, как и многих стран мира сейчас, испытывает давление со стороны дефицита предложения, вызванные последствиями пандемии – перебои с поставками комплектующих, рост производственных затрат, дефицит рабочей силы.
Еще в начале года в США была вспышка омикрона, а в марте перебои с поставками были усилены из-за масштабных локдаунов в Китае.
Сказываются и последствия военного конфликта на Украине и антироссийских санкций (рост цен на энергоресурсы и продукты питания, замедление роста европейской экономики, ухудшение условия мировой торговли).
Инфляция (CPI) в марте составила 8,5% г/г, что является максимальным значением с 1981 г. Инфляция на конец года, скорее всего, превысит 5%. С одной стороны, это оказывает давление на реальные доходы населения.
С другой стороны, заставляет ФРС быстрее повышать ключевую ставку (4 мая ожидается ее повышение сразу на 50 б. п., а к концу года рынок ждет ставку в районе 2,75-3% (сейчас 0,25-0,5%), что будет оказывать сдерживающее влияние на внутренний спрос.
Уже сейчас доходность 30-летних ипотечных облигаций превысила 5% против немногим более 3% на начало года, что может привести к снижению спроса на недвижимость.
Хотя далее в течение года экономика США, скорее всего, продолжит рост (ожидания примерно на 3,5-3,7%), есть опасения, что ужесточение ДКП ФРС может привести к заметному торможению роста или даже рецессии на горизонте 1-2 лет. Но скорее, в случае, если экономика будет показывать результаты хуже прогнозных, ФРС притормозит нормализацию монетарного курса.
Исходя из вчерашнего выступления Джо Байдена, скорее всего, он использует нерадостные данные по спаду ВВП для попытки лоббирования своей программы дифференциации налогового бремени и сокращения возможностей корпораций минимизировать налоговую нагрузку, не допустив повышения налогов на простых американцев», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, спад реального ВВП США на 1,4% в годовом исчислении зафиксирован в первом квартале 2022 года, заявили в американском министерстве торговли.
Читайте также: ВВП США с января по март сократился на 1,4%