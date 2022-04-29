Москва, 29 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Спад ВВП США в 1Q оказался неожиданностью для рынка – консенсус-прогноз предполагал замедление роста экономики до 1,1% после роста на 6,9% в предыдущем квартале, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это – первое снижение ВВП США после 2020 (тогда оно было связано с пандемическим кризисом). Вместе с тем, структура изменения ВВП говорит о том, что внутренний спрос, составляющий основу американской экономики, продолжил устойчивый рост.

Так, потребительские расходы, на которые приходится более 2/3 экономики США, выросли на 2,7%, а капвложения компаний – на 7,3%.

В 1Q в американской экономике было создано 1,7 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,6%, что близко к минимуму за 50 лет, ускорился рост потребления услуг по мере отмены антиковидных ограничений.

Существенный отрицательный вклад в динамику ВВП внесли сокращение госрасходов, товарно-материальных запасов и отрицательный чистый экспорт.

Так, экспорт в 1Q в реальном выражении сократился на 5,9% г/г, в то время как импорт увеличился на 17,7%, и отрицательный чистый экспорт «вычел» из роста ВВП 3,2 п. п. (максимальный отрицательный вклад с 2020 г.).

Сокращение запасов привело к отрицательному вкладу в динамику ВВП в размере 0,84 п. п., а снижение госрасходов – еще 0,48 п. п.

Экономика США, как и многих стран мира сейчас, испытывает давление со стороны дефицита предложения, вызванные последствиями пандемии – перебои с поставками комплектующих, рост производственных затрат, дефицит рабочей силы.

Еще в начале года в США была вспышка омикрона, а в марте перебои с поставками были усилены из-за масштабных локдаунов в Китае.

Сказываются и последствия военного конфликта на Украине и антироссийских санкций (рост цен на энергоресурсы и продукты питания, замедление роста европейской экономики, ухудшение условия мировой торговли).

Инфляция (CPI) в марте составила 8,5% г/г, что является максимальным значением с 1981 г. Инфляция на конец года, скорее всего, превысит 5%. С одной стороны, это оказывает давление на реальные доходы населения.

С другой стороны, заставляет ФРС быстрее повышать ключевую ставку (4 мая ожидается ее повышение сразу на 50 б. п., а к концу года рынок ждет ставку в районе 2,75-3% (сейчас 0,25-0,5%), что будет оказывать сдерживающее влияние на внутренний спрос.

Уже сейчас доходность 30-летних ипотечных облигаций превысила 5% против немногим более 3% на начало года, что может привести к снижению спроса на недвижимость.

Хотя далее в течение года экономика США, скорее всего, продолжит рост (ожидания примерно на 3,5-3,7%), есть опасения, что ужесточение ДКП ФРС может привести к заметному торможению роста или даже рецессии на горизонте 1-2 лет. Но скорее, в случае, если экономика будет показывать результаты хуже прогнозных, ФРС притормозит нормализацию монетарного курса.

Исходя из вчерашнего выступления Джо Байдена , скорее всего, он использует нерадостные данные по спаду ВВП для попытки лоббирования своей программы дифференциации налогового бремени и сокращения возможностей корпораций минимизировать налоговую нагрузку, не допустив повышения налогов на простых американцев», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спад реального ВВП США на 1,4% в годовом исчислении зафиксирован в первом квартале 2022 года, заявили в американском министерстве торговли.

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