София, , 14:46 — REGNUM В городе Бургасе на северо-востоке Болгарии сотни человек были эвакуированы из здания регионального суда (Дворца правосудия) после сообщения о якобы заложенной в помещении мине. Об этом 29 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По предварительным данным, по указанному адресу выехали сотрудники государственной службы безопасности Болгарии, а также кинологи и взрывотехники.

Проводится проверка.

Одновременно правоохранители разыскивают звонившего мужчину.