Москва, , 14:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко © ИА REGNUM

«Насколько я знаю, нет, не планирует», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, военный парад по случаю 77-й годовщины Победы пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая. В этот день состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.

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Состав механизированной колонны 9 мая будет насчитывать 131 единицу техники, в небе над столицей пролетят 77 самолётов и вертолётов. Число участников парада насчитывает 11 тысяч человек.

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