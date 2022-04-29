Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Проверки в больницах, организованные министерством здравоохранения Грузии, показали, что зачастую медики, которые работают в ковидных госпиталях, не получали предназначенные им премии. Об этом на брифинге сообщил глава минздрава Зураб Азарашвили.

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

«Речь идёт о сумме, которую государство зачисляло на конкретные цели и, к сожалению, она не доходила до бенефициара», — сказал министр.

Он отметил, что в ряде случаев директора клиник и их заместители повышали себе зарплату в пять – десять раз за счёт положенной врачам надбавки. Инспекторы до сих пор пытаются добиться, чтобы медики получили заслуженные премии.

Стоит отметить, ранее Азарашвили сообщил, что проверки помоги выявить случаи завышения показателей госпитализации пациентов с COVID-19, которые подавали больницы. Государство платило за 1,7 пустующих коек в ковидных клиниках.

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