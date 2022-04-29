Курск, , 14:42 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUMа по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

29 апреля выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией – на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 927 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 111 тыс. 724 пациента, в том числе 230 – за последние сутки.

Всего скончались 2454 человека. Подтверждено два новых летальных случая.