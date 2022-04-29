Бейрут, 29 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Главное управление общественной безопасности Ливана приостановило работу веб-сервиса по оформлению заграничных паспортов для граждан страны. Об этом 29 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По последним данным, решение было принято из-за повышенного спроса на документы, из-за которых в стране закончился запас загранпаспортов. Так, за последние месяцы количество запросов на оформление загранпаспорта в стране в десятки раз превысило показатели прошлых лет.

«Департамент Главного управления общественной безопасности и его региональные центры столкнулись с ростом заявок на получение загранпаспорта, количество которых в десятки раз превысило предыдущие годы», — сообщили в ведомстве.

По данным журналистов, спрос на загранпаспорта вызван жесточайшим финансовым кризисом в Ливане, из-за которого десятки тысяч граждан стремятся покинуть страну.