Самара, 29 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Сотрудничество с Вьетнамом намерены развивать в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Руководитель департамента внешних связей Вера Щербачёва провела переговоры с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге господином Динь Ван Донгом.

Щербачёва выразила уверенность в том, что Самарская область может быть интересна производителям из Вьетнама. В свою очередь, Самарская область готова предложить этой стране широкий спектр товаров сельского хозяйства, химической промышленности и высоких технологий. Самарские производители готовы увеличить экспорт продукции во Вьетнам.

Сообщается, что на встрече обсудили также вопросы сотрудничества в сфере культуры. Представители Самарской области сообщили о готовности привлекать вьетнамских студентов-международников к участию в научных конференциях, проводимых на территории области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главы городов Самарской и Нижегородской областей развивают сотрудничество.