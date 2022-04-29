Москва, 29 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Параллельный импорт – это означает, что компании смогут ввозить в страну некоторые категории товаров без разрешения правообладателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В определенной степени это решит вопрос с торговым дефицитом, что несомненно сможет снизить темп инфляции.

Однако рост издержек импортёров в любом случае будет присутствовать, от полного запрета на поставки продукции мы перейдем к поставкам за более высокие цены.

При этом мы сейчас наблюдаем укрепление рубля, что в определенной степени сгладит рост издержек», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельный импорт поможет сдержать рост цен в России на товары из-за границы, считают в российском Минпромторге.

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