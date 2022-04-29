Джакарта, 29 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 395 случаях заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 29 апреля в Индонезии выявлено 6 046 467 случаев заражения коронавирусом.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки скончались 23 человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 240 жителей Индонезии.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 572 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 882 062 человека.

В Индонезии выявили 8165 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 12 женщин погибли из-за оползня во время добычи золота в деревне Лимабунг на севере Суматры.

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