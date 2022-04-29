Курган, , 14:38 — REGNUM В Курганской области по факту возгорания травы в полосе отвода железной дороги транспортным прокурором проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пожарный поезд Сергеев Павел

В районе деревни Малиновки Кетовского района Курганской области 28 апреля зафиксированы очаги возгорания травы в полосе отвода железной дороги на 343 км, 337 км, 332 км, 328 км перегона Галкино — Просвет. В ликвидации очагов возгорания было задействовано три пожарных поезда Южно-Уральской железной дороги.

Курганской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в курганской области введён режим ЧС из-за природных пожаров.

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