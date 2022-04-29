Москва, 29 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Хотя Банк России указывает на то, что внешние условия для российской экономики, всё ещё остаются сложными, важным фактором для принятия решения о снижении ключевой ставки оказалось замедление темпов недельной инфляции потребительских цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Банк России Монета с изображением здания Центробанка РФ

«Так, по данным Росстата, если в первую неделю апреля инфляция выросла на 0,66%, то в последующие недели рост потребительских цен не превышал 0,2-0,25%. Это означает, что снижаются инфляционные ожидания населения и бизнеса.

А российскому бизнесу сегодня очень была нужна поддержка от ЦБ РФ в виде снижения ключевой ставки, которое повлечёт за собой неизбежное снижение банковских процентов по кредитам.

С нетерпением ждали такого решения и россияне, желающие взять ипотечный кредит, а также отрасль строительства и недвижимости, которая могла бы испытать очень сильный спад в этом году, если бы высокие ставки по ипотечным кредитам сделали бы неподъёмным обслуживание ипотеки для физлиц. Банк России обнародовал прогноз о том, что, с учётом проводимой денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция может находиться в коридоре 18-23%, в 2023 году она понизится до 5-7%, а по итогам 2024 года вернётся к целевому уровню в 4%.

Постепенное смягчение денежно-кредитной политики Банка России может способствовать тому, что падение ВВП в этом году из-за неблагоприятных геополитических условий окажется в достаточно разумных пределах – от 8 до 10%.

То есть темпы снижения окажутся более существенными, чем в период пандемии, но не превысят темпов снижения ВВП в период мирового экономического кризиса 2009 года.

Ожидается, что на июньском заседании совет директоров ЦБ РФ может понизить ставку ещё на 1-2 процентного пункта до 12-13%. После праздников доллар может колебаться в рамках 70,5-73 рубля, евро – в диапазоне 74-77 рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России, снизив на заседании совета директоров ключевую процентную ставку на 3 процентных пункта до 14%, в итоге беспрецедентно понизил ставку на целых 6 процентных пунктов за месяц.

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