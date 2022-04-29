Ставрополь, , 14:36 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен обвинительный приговор члену организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. На скамье подсудимых оказался житель Невинномысска. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Отмывание денег Pixabay.com

Из подробностей дела известно, что группа лиц организовала создание 16 фиктивных юридических лиц. От их имени совершались фиктивные и бестоварные сделки, производились незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию и выдаче наличных денег.

Доход, полученный злоумышленниками от незаконной банковской деятельности, превысил 80 млн рублей. Расследование дела в отношении подельников подсудимого продолжается.

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