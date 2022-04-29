Севастополь, 29 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю официально подтвердило задержание бывшего генерального директора ООО «Управляющая компания» и бывшего депутата ЗС Севастополя. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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В 2017 году путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия города Севастополя «Управляющая компания» создано общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания». По версии следствия, зимой 2018 года представитель фирмы обратился к действующему на тот момент гендиректору ООО «УК» с предложением заключить договор на уборку зданий и территорий по городу. Тот согласился, однако потребовал передать ему Porsche Cayenne Turbo, принадлежащий знакомому представителя фирмы, и 5% от суммы заключенного контракта по результатам приемки выполненных по нему работ — более 4,7 млн рублей. Позже гендиректору передали ключи от автомобиля, документы на него, а с фирмой был заключен договор на уборку зданий и территорий на 94 млн рублей.

26 апреля 2022 года уже бывший гендиректор ООО получил часть взятки и был задержан оперативными сотрудниками службы экономической безопасности УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. По месту жительства и бывшего места работы фигуранта уже прошли обыски. Изъята документация и автотранспортные средства. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему обвинение и выйти в суд для избрания меры пресечения.