Дублин, 29 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Замороженные в Ирландии российские активы могут быть арестованы и переданы Украине. Об этом 29 апреля сообщил глава МИД страны Саймон Ковени.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Он рассказал, что Ирландия может направить на восстановление Украины свыше 1 млрд евро замороженных в рамках санкций Евросоюза российских активов.

«Некоторые страны-члены предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению», — цитирует Ковени Irish Times.