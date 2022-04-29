Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Российская сторона предложила Индии использовать в качестве оплаты за поставки нефти доллары или евро, а остальную часть торговли между двумя странами вести в рублях и рупиях. Об этом 29 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаги России и Индии Mil.ru

«Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием… рупии и рубля», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что, по данным источников, пока окончательного решения по этому вопросу еще не принято. При этом указывается, что, несмотря на то, что страны Запада ведут свертывание своих отношений с Россией, Индия не намерена уменьшать свою торговлю с Москвой из-за зависимости от российского оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона о конфискации собственности России для оказания помощи Украине вызывает неприятие и непонимание.