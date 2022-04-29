Сеул, , 14:32 — REGNUM Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что примет решение о помиловании экс-президента Ли Мён Бака на основании закона и общественного мнения. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление глава государства сделал 29 апреля в ответ на онлайн-петицию против помилования бывшего президента.

«Многие люди придерживаются того же мнения, что и заявители. С другой стороны, многие высказываются в пользу помилования ради национального единства», — сказал Мун Чжэ Ин.

Известно, что президент примет окончательное решение до 3 мая, когда состоится последнее заседание нынешнего правительства.

Существует мнение, что Ли Мён Бак может быть помилован к Дню рождения Будды, который празднуется 8 мая.

Напомним, что Ли Мён Бак отбывает 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество.

Коснувшись другой петиции, авторы которой выступают против переезда администрации президента в здание минобороны, Мун Чжэ Ин сказал, что он также выступает против данного плана из-за его возможного отрицательного влияния на национальную безопасность.