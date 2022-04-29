Вашингтон, 29 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Иллюстратор и режиссёр Фрэнк Миллер открыл собственное независимое издательство комиксов под названием Frank Miller Presents. Об этом 29 апреля пишет The Hollywood Reporter.

Цитата из х/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес. 2005 год. США Город грехов

Миллер выступит в качестве президента и главного редактора нового издательства. Как отмечает СМИ, компания на протяжении нескольких месяцев или даже лет работала в тени, а теперь анонсировала новый комикс серии «Город грехов» и продолжение научно-фантастического комикса «Ронин», нарисованного ещё до успеха Миллера с серией «Бэтмен. Возвращение Тёмного Рыцаря».

напоминает, что Фрэнк Миллер на протяжении многих лет работал в крупныих издательствах комиксов, таких как Marvel Comics, DC Comics и Dark Horse Comics. Самыми известными его работами являются «Сорвиголова», «Электра», «Бэтмен: Возвращение Тёмного Рыцаря», «Город грехов» и «300».