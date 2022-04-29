Сана, 29 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Йеменские-повстанцы хуситы выпустили из тюрем граждан шести стран, некоторые из которых находились в заключении с 2015 года. Об этом 29 апреля сообщает Belqees-TV со ссылкой на официальное заявление миссии ООН в Йемене.

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По последним данным, договориться с хуситами удалось при участии властей Саудовской Аравии и Омана. В общей сложности повстанцы выпустили из тюрем 12 человек из Эфиопии, Индии, Индонезии, Филиппин, Мьянмы и Великобритании.

«Специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг поблагодарил Султанат Оман и Саудовскую Аравию за их усилия в этом направлении. Мы призываем обе стороны конфликта в Йемен продолжать сотрудничество с Управлением специального посланника для освобождения всех заключенных», — говорится в заявлении ООН.