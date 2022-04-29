Москва, , 14:29 — REGNUM Российский президент Владимир Путин намерен провести ряд рабочих встреч в период с 4 по 6 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 29 апреля журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили о планах президента на рабочую неделю, которая продлится всего три дня из-за майских праздников.

«Есть встречи у президента, мы будем своевременно вас о них информировать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также рассказал, что Россия будет готовиться к саммиту G20, но о «модальностях участия» говорить преждевременно.

Читайте также: Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20