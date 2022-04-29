Москва, 29 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 14:08 по мск курс евро впервые с марта 2020 года снизился на 1 рубль 37 копеек, до 74 рублей.

Domas Евро

Курс американской валюты снизился на 1 рубль 24 копейки, до 70,84 рубля за один доллар.

Рубль завершает апрель на крепких позициях, пытаясь протолкнуть доллар под отметку 71 рублей. впервые в 2022 году.

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