Москва, , 14:29 — REGNUM Позитивный тренд снижения ключевой ставки сформирован, теперь нужно поддержать темпы этого снижения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Государственная дума

«Решение Банка России снизить ключевую ставку до 14% годовых является однозначно позитивным сигналом рынку и важным шагом к восстановлению кредитной активности банков», — отметил Аксаков.

При этом, по его мнению, ключевое значение имеет тренд, а не абсолютный размер ставки.

Банк России своим решением окончательно подтвердил тренд на снижение ставок и стоимости заемных ресурсов в целом. Теперь важно, чтобы регулятору удалось выдержать заданный темп снижения ключевой ставки, подчеркнул глава комитета.

Аксаков надеется, что новые решения в том же русле будут такими же оперативными и достаточно частыми.

Ключевая ставка остается относительно высокой, а значит, по-прежнему актуальна задача быстрого возврата к приемлемым ставкам по кредитам реальному сектору — в пределах до 10% годовых, добавил он.

ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14%.

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