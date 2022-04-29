Берлин, 29 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министерство экономики ФРГ не располагает информацией о том, что какие-либо германские компании не соблюдают контракты на оплату российского газа. Об этом 29 апреля заявил представитель ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Он напомнил, что исходящие платежи должны осуществляться в евро или долларах.

«Для нас понятно, что актуально правило об оплате газа в евро или долларах, — цитирует ТАСС представителя министерства. — Нам неизвестно, чтобы этого правила не придерживалась бы Uniper».

Ранее глава правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что компания не исключает использования схемы, при которой оплата газа будет производиться в евро и потом конвертироваться в рубли через Газпромбанк.

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До этого финансовый директор компании Тиина Туомела сообщила, что Uniper обсуждает с властями Германии возможность оплаты российского газа через Газпромбанк при условии, что такой порядок не нарушит условия санкций ЕС.

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