Самара, 29 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Новый генеральный план города Самары утвержден на заседании городской думы. Об этом 29 апреля сообщила глава администрации Самары Елена Лапушкина в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Администрации Самарской области Самара

«Основополагающий документ в сфере градостроительства, над которым Департамент градостроительства Самары вместе с депутатами гордумы, райсоветов и жителями города работал на протяжении двух лет. Были и споры, и разногласия, но тем не менее документ принят — это настоящее событие для города», — сообщила она.

Отмечается, в генплане появилась карта границ населённых пунктов, которые находятся внутри городского округа (город Самара, посёлок Козелки и село Ясная Поляна). В него внесены карты лесов на территории Самары: земли лесного фонда, городского лесничества.

«Безусловно, принятие нового генплана позволит сохранить на долгие годы эти территории от разного рода посягательств», — подчеркнула глава города.

Лапушкина отметила, что генплан является рабочим документом, в дальнейшем будет наполняться и, возможно, меняться.

«Но его принятие сегодня позволяет нам работать с новыми документами, которые отражают актуальную ситуацию на территории города», — в заключении сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре действовал генплан, разработанный в 2008 году. В связи с этим многие его положения утратили актуальность, изменилось законодательство. При этом расчетный период действующего генплана продляется до 2037 года.