Ставрополь, 29 апреля 2022, 14:24 — REGNUM В Ставропольском крае стал фигурантом уголовного дела уже бывший начальник межрайонной налоговой инспекции № 3 в городе Ипатово. Его уличили во взятках, сообщили 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в период с марта 2019 года по апрель 2021 года подозреваемый получал взятки за покровительство от одной из коммерческих компаний. Чиновник не брезговал ни деньгами, на продуктами питания, ни даже комбикормом для животных.
Сотрудника ФНС задержали и решают вопрос об избрании для него меры пресечения. По делу проводится сбор доказательств и иные процессуальные действия.