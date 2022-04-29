Ставрополь, , 14:24 — REGNUM В Ставропольском крае стал фигурантом уголовного дела уже бывший начальник межрайонной налоговой инспекции № 3 в городе Ипатово. Его уличили во взятках, сообщили 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в период с марта 2019 года по апрель 2021 года подозреваемый получал взятки за покровительство от одной из коммерческих компаний. Чиновник не брезговал ни деньгами, на продуктами питания, ни даже комбикормом для животных.

«Подозреваемый получал взятки в виде денег на общую сумму 1 млн рублей, а также комбикорм и мясо на сумму 100 тысяч рублей от руководства одной из коммерческих организаций. В свою очередь начальник инспекции обеспечивал общее покровительство организации, выраженное в непроведении налоговых проверок и непривлечении юридического лица к налоговой ответственности», — говорится в сообщении СКР по региону.

Сотрудника ФНС задержали и решают вопрос об избрании для него меры пресечения. По делу проводится сбор доказательств и иные процессуальные действия.