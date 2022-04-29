Пенза, 29 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Пензенской области 30 апреля из-за заморозков прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Холодно

В субботу, 30 апреля, в ночные часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки до —1…—4 °С. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможен кратковременный дождь. Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит +12…+14 градусов.

В воскресенье, 1 мая, осадки маловероятны. По ночам воздух прогреется только до +2 градусов, днем — около +12 °С.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 30 апреля местами возможен небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом.

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