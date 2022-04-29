Москва, , 14:22 — REGNUM Снижение ключевой ставки ЦБ РФ прогнозировали не все ведущие участники рынка и аналитики, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Монета с изображением здания Центробанка РФ Банк России

«Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики по-прежнему весомые и решение ЦБ говорит об уверенной позиции. Волнения на валютным рынке давно позади, 28 апреля доллар и вовсе закрепился на отметке 72 руб. и таким сильным рубль не был с октября 2021 года.

В фокусе внимание российского мегарегулятора по-прежнему остается эффективное стимулирование развития экономики и оживление инвестиционной деятельности бизнеса, уверенное таргетирование инфляции и оценка перспектив неопределенности, рисков для экономики, падение доходов населения.

Устойчивый инфляционный риск – это логичный путь снижения ставки. Малый и средний бизнес зачастую показывает рентабельность на уровне 10%, поэтому текущая ключевая процентная ставки ЦБ будет оказывать весьма сдерживающий эффект и для бизнеса.

В марте Банк России блестяще реализовал меры поддержки финансовой и денежно-кредитной системы, его оперативные решения вернули ситуацию с ликвидностью в норму.

Вполне вероятно, что уже к концу лета мы увидим ключевую ставку в диапазоне 9-12% и приток денежных средств в бизнес начнет заметно расти.

Рубль в апреле подрос к доллару и евро, благодаря экспортной выручки и ограничениям на валютном рынке. Валютного шока на рынке не случилось, очередей в обменники не было вовсе.

Геоэкономика по-прежнему давит на рубль. В период майских праздников продажи иностранной валюты российскими экспортерами, вполне вероятно, сократится. В первую декаду мая рубль может уступить свои позиции доллару до 75 руб.

Однако в течение 30 минут после объявления решения по ставку доллар ускорил свое падение к рублю и пробил вниз уровень 71 руб. Вряд ли доллар дешевле 70 рублей устроит наши монетарные власти и экспортеров.

Существенной опорой для рубля станут успехи в цифровом энергопереходе экономики России и прорывы в реализации задачи по запуску цифрового рубля. Основания для позитива для российской валюты по-прежнему остаются заметными», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля по итогам заседания Банк России снизил ключевую ставку сразу на 3% до 14%.

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